Réquista. La belle sortie du club d’accordéon

Durant les vacances de Toussaint, les musiciens de l’Accordéon club réquistanais ont concouru à Château Gonthier en Mayenne, devant le jury de l’UMPE (Union musicale des professeurs européens). Après cette journée durant laquelle, se sont juxtaposés beaucoup de stress pour tous les candidats, puis de la satisfaction ou de la déception selon les résultats En tout cas, l’ACR a une nouvelle fois fait honneur au territoire, en participant à un concours où se côtoient des concurrents venant de tous horizons et de toutes catégories. Ils n’ont pas démérité au niveau des résultats (lire par ailleurs) et peuvent en toute confiance poursuivre leur route musicale !

Après le concours, le reste de la semaine s’est prolongé par un brin de tourisme. À Laval, la visite de la cité du lait a retracé l’évolution de la transformation du lait ces dernières décennies, puis l’après-midi la visite du musée Robert Tatin a plongé les "touristes" dans un monde imaginé par un artiste très doué quoique très fantaisiste. La visite guidée de la ville du Mans sous un beau soleil, suivie de celle des coulisses du circuit des vingt-quatre heures a bien rempli la journée suivante.

Pour terminer ce voyage, il y avait la visite de l’écomusée de la baie du Mont Saint-Michel, un déjeuner à la ferme productrice de fromages et de caramels, une montée jusqu’à la basilique du Mont Saint-Michel, et un retour via le château de Chenonceau.

À noter que les plus expérimentés de l’ACR vont animer un thé dansant à Naucelle le dimanche 26 novembre et ils prévoient d’organiser le bal de Noël à la salle de spectacle de Réquista le samedi 16 décembre.