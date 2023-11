Villefranche-de-Rouergue. L’aventure en coupe de l’Aveyron s’arrête pour le Stade

Les hommes de Faouzi Ouasti se sont déplacés à Millau pour affronter cette équipe en coupe de l’Aveyron. Les Villefranchois se sont inclinés 4 à 0 contre l’équipe millavoise.

Pourtant, le match commençait très bien. Malgré tout, les Bleus prennent un but hasardeux, sur un long centre tir. Le ballon lobe le gardien dans la lucarne opposée, dès la vingtième minute de jeu. Suite à cette ouverture du score sévère, le match devient compliqué. L’équipe manque pas mal de cadres, d’où un remaniement impératif pour ce tour de coupe. Malgré tout, les Villefranchois encaissent deux buts consécutifs. À la mi-temps, le score est donc de 3 à 0.

En deuxième mi-temps, le jeu devient plus structuré, mais le manque d’expérience des Villefranchois permet à Millau de marquer un quatrième but. Dès lors, le match devient plus serré, et ce, jusqu’à la fin.

Faouzi Ouasti le reconnaît : "On sait qu’on manque d’expérience, mais c’est un groupe nouveau avec pas mal de joueurs qui n’étaient pas licenciés les saisons passées. On travaille à chaque séance d’entraînement pour remonter la pente. Cette année, nous avons nos objectifs et nous sommes encore dedans. On continuera de travailler pour que le groupe Villefranchois existe et avance".

L’aventure se poursuit pour cette équipe qui a le mérite de travailler et de ne pas baisser les bras.