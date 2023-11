Bientôt les Champs-Elysées scintilleront de mille feux

Comme chaque année, l'avenue des Champs-Elysées brillera de mille feux. Et comme chaque année, la plus belle avenue du monde attirera des milliers de visiteurs venus admirer Paris et profiter des fêtes de fin d'année.

Paris attire des millions de visiteurs par an, dont des milliers en hiver. Les fêtes de fin d'année restent une attractivité importante pour la capitale. Cette année encore, les visiteurs seront nombreux à profiter de la plus belle avenue du monde. Cette année, ce sont des festivités plus sobres en énergie qui attendent les visiteurs. Les illuminations de l'avenue débuteront en début de soirée vers 17h et s'éteindront à minuit (soit 2h plus tôt que par le passé), exception faite pour les 24 et 31 décembre où elles scintilleront toute la nuit. Cette nouvelle édition, dans la continuité de celle de l'année dernière, promet une avenue des Champs-Élysées dorée et scintillante, avec une consommation d'énergie réduite, 100% LED, pour décorer ses quelque 400 arbres. On le voit, Même si le contexte est à l'économie de l'énergie, Paris brillera, comme jamais !