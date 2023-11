Saint-Martin-de-Lenne. Une réunion de concertation sur les paysages de la commune

Le pôle d’équilibre territorial rural (PETR) du Haut-Rouergue, établissement public en partenariat avec la mairie ont conviés, à la salle des associations, les habitants de la commune à une réunion publique de concertation, afin d’élaborer une stratégie paysagère de la commune, à l’aube de la transition énergétique.

Ce syndicat mixte, dont le domaine d’action s’étend sur les communautés de communes des Causses à l’Aubrac et Comtal-Lot et Truyère participe à la mise en œuvre d’un projet de territoire.

Une dizaine de participants se sont exprimés. Ils ont jugé que les dynamiques dégradantes sont liées à l’usage des combustibles fossiles.

Certaines ont eu lieu il y a plusieurs décennies, comme le remembrement et l’arrachage de haies, la déviation du cours de la Serre, tandis que d’autres, comme le broyage des pierres et la suppression d’arbres sur le Causse de Sévérac, sont actuellement observables. Certains craignent également que le déploiement d’éoliennes et de panneaux photovoltaïques au sol dégradent les éléments paysagers emblématiques, en particulier la Gamasse et ses forêts dont les couleurs varient au fil des saisons.

Aussi, de nombreuses questions ont été posées telles que : "Quelle évolution des pratiques agricoles permettra d’assurer une sécurité alimentaire tout en évitant de porter atteinte aux conditions d’habitabilité de la commune et aux éléments permettant de s’adapter aux dérèglements climatiques ? Quelle organisation permettra de limiter la dépendance au véhicule individuel et donc aux combustibles fossiles ?"

Les échanges autour de ces problématiques contemporaines ont fait l’objet discussions riches et ont permis de faire dialoguer des sensibilités et des visions très différentes.