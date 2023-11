Impôts 2023 : quelle est la date limite pour corriger votre déclaration de revenus 2022 ?

Une erreur sur votre déclaration de revenus de 2022 ? Pas d'affolement, vous avez jusqu'au mercredi 6 décembre pour effectuer des ajustements.

Si la campagne de déclaration de revenus s’est terminée le 8 juin 2023, les contribuables ont jusqu’au mercredi 6 décembre 2023 inclus pour effectuer une correction, indique le site impots.gouv.fr. Et ce, autant de fois qu’ils le souhaitent avant la date limite, qu’ils aient fait leur déclaration en ligne ou sur papier. Alors ne vous en privez pas.

[Bon à savoir?] Vous avez constaté un oubli ou une erreur sur votre déclaration de revenus ?

? Le service de correction des déclarations en ligne est disponible jusqu'au 6/12/2023.

➕ d'infos ? https://t.co/J1GYjFyeTR#Impôts #ServicePublic pic.twitter.com/PTElkZkLwo — Direction générale des Finances publiques (@dgfip_officiel) November 20, 2023

Que peut-on modifier ou pas ?

Vous pouvez modifier :

- Les revenus,

- Les charges,

- Les informations servant au calcul des réductions/crédits d’impôt ou encore de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI).

Vous ne pouvez pas modifier :

- Les éléments relatifs à l’état-civil,

- La situation de famille,

- L’adresse de résidence fiscale,

- Il n’est pas non plus possible de désigner un tiers de confiance ou d’ajouter l’adresse d’un enfant étudiant rattaché.

Comment effectuer un changement ?

Pour effectuer un changement, vous devez vous connecter à votre espace Particulier et vous rendre sur la rubrique "Accédez à la correction en ligne". Après avoir validé votre nouvelle déclaration, vous recevrez un mail de confirmation. "Après traitement de cette déclaration rectificative, le montant de votre impôt sera recalculé par l’administration fiscale. Cette opération générera un nouvel avis d’impôt pouvant conduire à une diminution ou à une augmentation de l’impôt dû", précise ainsi le ministère de l’Économie.

À noter que : "Si votre impôt se trouve diminué et que vous avez déjà payé le solde, vous serez remboursé dans les jours qui suivent la réception du nouvel avis. Dans le cas contraire, une date limite de paiement de la différence vous sera indiquée sur le nouvel avis."

On peut lire sur le site des impôts que "vous pouvez formuler une réclamation jusqu’au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la mise en recouvrement indiquée sur l’avis d’impôt". Cette réclamation peut se faire en ligne depuis votre espace Particulier ou bien par courrier à votre centre des finances publiques. Une correction après le mercredi 6 décembre reste donc tout de même possible.