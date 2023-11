Naucelle. Les Aînés à Aquavallon

Depuis le début de l’année, les Aînés naucellois se rendent, une fois par semaine, en autocar, à la piscine Aquavallon de Rodez pour une séance d’aquagym. Cette opération qui a été rendue possible grâce à un financement du Conseil départemental de l’Aveyron en partenariat avec les membres de la Conférence des Financeurs de la Prévention (ARS, Carsat, MSA, CPAM, Agirc-Arrco, Anah, Mutualité Française, Rodez Agglomération et la CNSA) recueille tous les suffrages.

Pour cet épisode, le 17e du genre depuis le début de l’année, ils ont reçu la visite de Jacques Barbezange et Virginie Firmin, leurs conseillers départementaux qui sont venus les encourager et apprécier la bonne ambiance de ce groupe. Lors des échanges au pied du car, chacun a voulu témoigner des bienfaits de la gymnastique aquatique sur le bien-être et la santé de chacun.

Pour la plupart, des mouvements devenus impossibles à réaliser au quotidien deviennent possibles dans l’élément aquatique. Pour certains, ce sont de vieilles douleurs qui disparaissent ou tout au moins s’estompent. Pour d’autres, c’est la sensation de se redécouvrir et de mieux s’accepter. Pour tous enfin c’est un bon moyen pour partager un moment agréable, parfois se dépasser pour apprécier ce nouvel environnement et toujours se rencontrer et mieux se connaître dans d’interminables discussions qui commencent dans le car pour ne pas se terminer dans les bains bouillonnants, sous la cascade d’eau ou au pied du toboggan…

En un mot un ensemble de bonnes expériences auxquelles la quarantaine de participants aimerait bien donner suite.