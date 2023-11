Manhac. Première assemblée pour "la Caminade"

Le 13 novembre 2022, le nouvel espace associatif de la commune ouvrait ses portes. Son nom, "La Caminade". Un an après, cette association compte 66 adhérents, et 23 membres actifs qui se relayent par équipe de deux chaque dimanche. Les bilans moral et financier sont positifs.

Durant l’année, cet espace a accueilli plusieurs animations, retransmissions de matchs de foot, coupe du monde de rugby, expo peinture, formation aux premiers secours, pesée du jambon, balade avec des alpagas, etc.

Les mardis, les personnes âgées et autres se retrouvent pour jouer, discuter, etc. Actuellement une terrasse est en cours d’aménagement. Pour ce qui est des prévisions à venir, on notera la visite du père Noël le 22 décembre. Ouverture de l’espace à 10 h 30 tous les dimanches jusqu’à 13 h 30. Après un bureau démissionnaire et le départ de Chantal et Patrick, le bureau a été reconduit comme suit : Fabrice, président ; Matthieu, vice – président ; Magali, secrétaire ; Fred secrétaire adjoint ; Martine, trésorière et Élodie, trésorière adjointe.

C’est par le partage du verre de l’amitié que s’est conclue cette première assemblée.

Si vous souhaitez devenir membre et que vous résidez sur la commune, n’hésitez pas à venir leur rendre visite le dimanche.