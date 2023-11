Cransac. Patrick Frévalille publie un conte qui raconte "L’Extraordinaire Noël de Lisa"

Avec "L’extraordinaire Noël de Lisa", Patrick Fréjaville, natif de Cransac où vivent encore sa mère et une partie de sa famille, en est à son 3e ouvrage. Tous mettent en exergue le département, dans sa version XVIIIe siècle. "L’extraordinaire Noël de Lisa" est un conte de Noël illustré par les dessins de Jean Malleviale. Installé à son bureau, Patrick Fréjaville est interpellé par une voix enfantine. C’est celle de Lisa, 8 ans qui vient de rentrer de la messe de minuit avec son pépé, sa mémé et son petit frère Simon. Elle "accuse" l’auteur de n’écrire que pour les grands en utilisant des mots trop difficiles pour les jeunes. Interloqué, ce dernier lui propose de remplir les pages de son cahier, ce qu’elle fait. Et la voilà qui raconte que le soir de Noël, un brouillard épais tombe sur Decazeville, ou la "Sala", son nom en patois, et c’est là qu’on s’aperçoit que l’église a disparu. Et voilà la communauté partie à la recherche de l’église aux quatre coins du département. Un conte, un vrai.