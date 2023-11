Réquista. Belles animations de fin d’année au centre de loisirs Arc-en-ciel

Les sorties et événements vont bon train sur cette fin d’année au centre de loisirs Arc-en-ciel, rue du Traversou. Ainsi le centre a accueilli la compagnie Charabia mercredi 22 novembre. Il s’agit d’une jeune compagnie créée en avril 2023 dans l’Aveyron. Elle navigue entre le théâtre d’ombres, le théâtre d’objets et les marionnettes. Elle propose des spectacles vivants destinés aux enfants et aux adultes des villes et des zones rurales. Ainsi, ce jour-là, les enfants de moins de 6 ans ont participé au spectacle de jeux d’ombres inspirés par Jacques Prévert. Une histoire est racontée sur un support d’image fait de dessins, projeté sur un écran. Les enfants ont adoré.

Les animations ne s’arrêtent pas là. Le 13 décembre, une sortie de Noël est prévue à Cordes-sur-Ciel et à Albi avec les enfants de plus de 6 ans. Enfin le père Noël se rendra au centre, le 20 décembre pour un goûter partagé avec les familles.