Une appli pour arrêter de fumer… en méditant

Que peut la méditation de pleine conscience contre l’addiction au tabac ? Pas mal de bénéfices a priori… Vous êtes curieux ? Pourquoi ne pas tester la programme "Tabac & pleine conscience" en ligne sur l’application Petit BamBou ?

Si vous êtes fumeur ou en train d’arrêter, vous n’avez sûrement pas manqué cette information : novembre est le mois sans tabac. Pour autant, il n’y a rien d’évident à se départir d’une des substances les plus addictives qui soit, et conçue pour cela. Ou encore de vous maintenir dans le sevrage si vous avez écrasé votre dernière cigarette il y a plusieurs jours, semaines ou mois.

Pour vous faire aider, il existe plusieurs solutions : les patchs, les gommes à mâcher, l’activité physique, l’hypnose, l’acupuncture, un suivi par votre médecin traitant, un psychologue. Mais aussi quelques techniques comme la sophrologie ou la relaxation donnant l’occasion au corps et à l’esprit de se poser. De regarder en face ce qui bouge en nous quand on parle dépendance, quand on parle arrêt.

Autre approche : la méditation que vous pouvez pratiquer en petits groupes ou seuls à la maison, Vous préférez l’option solitaire ? Alors téléchargez l’application Petit BamBou et suivez le programme "Tabac & pleine conscience" qui vous donne accès à 22 séances de méditation de 15 minutes chacune, à prévoir tous les jours, toutes les semaines, tous les mois : comme vous le voudrez ! Ce dernier est accessible avec l’abonnement Petit BamBou (59,88€ par an ou 6,99€ par mois) qui vous permet d’accéder à l’ensemble des programmes Petit BamBou.

Ce programme vocal conçu par Martine Spiesser, addictologue et psychothérapeute, vous aide "notamment dans la gestion du stress dû au manque", soulignent les développeurs de l’application. Un module "pensé pour les fumeurs, qu’ils soient en phase d’arrêter, ou qu’ils aient simplement envie de se familiariser un peu plus avec leur addiction au tabac".

Sortir du mode pilote automatique

En invitant votre esprit à se centrer sur lui-même, il est possible de sortir progressivement du "mode ‘pilote automatique’", décrivent les développeurs. La méditation de pleine conscience permet en effet de mieux vous observer sans vous juger dans des comportements devenus réflexes quand vous fumez, de regarder "les émotions qui déclenchent l’envie de fumer".

"Cette attitude implique de passer du rôle d’acteur à celui d’observateur et d’apprendre progressivement à tolérer différents états internes plutôt que de tenter de les supprimer, de les fuir ou encore d’y réagir automatiquement (par exemple, en consommant)", prolongent des chercheurs de la Revue Médicale Suisse. "Les recherches scientifiques présentent des résultats encourageants allant dans le sens d’une diminution des envies de consommer".

A noter : vous ne fumez plus, mais le sevrage est encore récent et vous éprouvez le besoin de consolider votre arrêt ? Vous pouvez également suivre le programme "Tabac & pleine conscience". La méditation a en effet le pouvoir de prévenir le risque de rechute.