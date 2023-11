Eczéma : entre souffrances et bienfaits, pas toujours facile de faire du sport

Parce qu’il permet de se sentir mieux dans sa peau, le sport est recommandé aux patients souffrant d’eczéma atopique. Pourtant, entre la transpiration qui accroit les démangeaisons et le regard des autres, pas toujours facile de pratiquer.

Du sport oui, mais avec précautions. Ainsi pourrait-être résumée la façon de pratiquer une activité physique pour les patients touchés par l’eczéma atopique. Cité par l’Association française de l’eczéma, le Pr Khaled Ezzedine, dermatologue à l’Hôpital Henri Mondor de Créteil explique que "si le sport est un moyen de lutter contre l’eczéma car il permet de réduire l’anxiété du patient, d’entretenir son corps et d’améliorer la qualité du sommeil, tout en renforçant ses défenses immunitaires (…) la chaleur générée par l’effort peut déclencher ou aggraver une crise d’eczéma. Il y a aussi le frottement des vêtements lié aux mouvements, le contact avec certains matériaux, les salles de sport mal aérées…"

Ainsi, pour 62% des patients, la maladie est perçue comme un frein à leur activité sportive. 9 sur 10 affirment que leur peau "gratte" lorsqu’ils font du sport et 6 sur 10 souffrent de sensations de brûlures sur la peau. Par ailleurs, 31,3% des patients en ont déjà été victimes avec des regards négatifs, des remarques déplacées et des moqueries.

8 conseils pour pratiquer

Malheureusement, pour ce qui est des moqueries, difficile de lutter contre la bêtise des gens. Pour ce qui est de votre confort, voici quelques astuces qui peuvent vous aider à mieux vous sentir lors de vos séances :