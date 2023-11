Paris : les vacances et le sport pour les enfants pendant les vacances

Le dispositif Paris Sport Vacances propose des stages sportifs pour les enfants pendant les vacances scolaires.

Des disciplines sportives variées encadrées par des éducateurs diplômés sont au programme des prochaines vacances. Des stages à la semaine sont proposés pour les 7-17 ans ainsi que des stages " Paris sport vacance et culture". Ces stages se déroulent du lundi au vendredi (sauf jours fériés) , soit à la demi-journée, du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h (gratuit) ; soit à la demi-journée, du lundi au vendredi, de 14 h à 17 h (gratuit) ; soit à la journée, du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h (repas et goûter compris). Les stages sont payants selon les tranches tarifaires et les revenus du foyer.

Des stages à la carte et pour tous les enfants

Par ailleurs, il existe également des stages à la « journée ». Alors si Paris Sport Vacances, vous tente, pensez à calculer les tranches tarifaires dont vous dépendez avant votre inscription afin de bénéficier d'un tarif adapté à vos revenus. Sans calcul de quotient, le tarif maximal sera appliqué. En conclusion, calculez vos tarifs, inscrivez vos enfants et passez de bonnes vacances en familles, avant et pendant les fêtes !