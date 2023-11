Ariana Grande, personnalité la plus influente pour le choix… d'un tatouage

(ETX Daily Up) - Beaucoup écoutent ses chansons, d'autres assistent à ses concerts, mais certains l'ont carrément dans la peau… Ariana Grande serait la personnalité la plus influente en matière de tatouages, comme le révèle une étude qui s'est intéressée aux nouvelles tendances en matière de tattoos. Elle devance de loin Harry Styles et Justin Bieber, qui ne manquent pas d'inspirer hommes et femmes dans le choix de ces inscriptions indélébiles.

Comment avez-vous choisi, ou choisiriez-vous, un tatouage ? Certains misent sur des phrases et motifs symboliques, d'autres privilégient des inscriptions funs et créatives, et beaucoup utilisent ces marques indélébiles pour rendre hommage à un proche ou une célébrité. A ce petit jeu, c'est Ariana Grande qui semble faire l'unanimité ! D'après une étude réalisée par la plateforme d'apprentissage des langues Preply, qui a analysé les données mondiales de recherches sur Google, la chanteuse américaine est la personnalité la plus inspirante en matière de tatouages avec plus de 1,3 million de recherches par an.

L'interprète de "God is a woman", qui aurait elle-même une cinquantaine de tatouages sur le corps, se révèle influente dans le choix de paroles, de citations, de motifs, voire de son propre patronyme, destinés à être gravés dans la peau de ses fans, mais elle est loin d'être la seule. Harry Styles et Justin Bieber arrivent en deuxième et troisième position avec 1.096.680 et 1.091.880 de recherches annuelles, quand Rihanna et Pete Davidson ne cumulent "que" 731.880 et 726.120 recherches par an. Suivent Jimin, l'un des membres du groupe sud-coréen BTS (594.240 recherches), Angelina Jolie (508.920), Ben Affleck (486.480), Shia Labeouf (486.120), Johnny Depp (405.960), Scarlett Johansson (401.160), ou encore David Beckham (399.840).

Le Japonais, langue la plus populaire

Qui dit tatouages, dit forcément (ou presque) choix d'une langue dans laquelle les citations, phrases, et autres prénoms seront gravés. La langue japonaise rafle ici la mise, avec plus de 231.000 recherches annuelles, juste devant le chinois avec près de 185.000 recherches par an. Les deux langues devancent de très loin toutes les autres, à l'instar de l'arabe qui prend la troisième place du classement (81.600), du latin (53.400), du coréen (40.920), du grec (37.800), et du français (27.960). De façon surprenante, l'anglais n'arrive qu'à la dixième place du classement avec seulement 9.240 recherches annuelles.

Autre constat, c'est aux Etats-Unis que les personnes tatouées semblent le plus regretter leur(s) oeuvre(s) à l'encre noire ou colorée, avec plus d'un million de recherches annuelles pour des demandes de suppression et de modification de tatouages. Le pays de l'Oncle Sam se place devant le Brésil (275.040 recherches), le Royaume-Uni (217.200), l'Inde (119.880), le Canada (98.520), l'Allemagne (98.400), l'Australie (97.200), et la France (87.840).

Pour les besoins de cette étude, Preply a analysé les données mondiales de recherche sur Google pour révéler le type de tatouage en langue étrangère le plus populaire et les célébrités qui les ont inspirés en fonction des recherches effectuées en ligne. Données collectées en novembre 2022.