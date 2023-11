Les Britanniques regardent de plus en plus de porno sur leurs heures de travail

(ETX Daily Up) - Environ un tiers des internautes britanniques, soit 13,8 millions d'adultes, ont accédé à un service de contenu pornographique en mai 2023, selon une étude de l'autorité régulatrice des télécommunications au Royaume-Uni. Et les petits coquins sont nombreux à se faire plaisir... sur leur temps de travail !

Parmi les consommateurs de pornographie au Royaume-Uni, 10,1 millions sont des hommes, a dévoilé la dernière étude Online Nation de l'Ofcom. La gente masculine représente 73% des visiteurs de ces sites contre 27% de femmes.

Si la proportion des consommateurs hommes/femmes de contenus pornographiques n'est pas étonnante, les horaires privilégiés par ces derniers le sont. D'après les résultats de l'étude britannique, les adultes sont plus nombreux à aller sur des sites pornographiques durant leur horaire de travail qu'à n'importe quel autre moment de la journée. Ils sont 21% à se rendre sur ce type de sites entre 9h et 17h30, contre 18% la nuit (de minuit à 9h) et 17% en fin de soirée (entre 20h et minuit).

Plus nombreux le jour, plus longtemps la nuit

Mais s'ils sont plus nombreux à se connecter sur ces sites durant la journée, les Britanniques restent en ligne plus longtemps la nuit, a précisé l'étude. Ces derniers ont passé en moyenne 59 minutes en ligne en mai 2023 contre 55 minutes durant la journée.

C'est sur Pornhub que les Britanniques se ruent le plus. Le Royaume-Uni a été le deuxième marché le plus important pour le site de vidéos pornographiques, derrière les Etats-Unis, en 2022. Les plus jeunes sont les plus friands de cette plateforme : 30% des 18-34 ans ont visité le site en mai 2023 contre 10% des plus de 44 ans. Encore une fois, parmi les 30% des 18-34 ans, 40% sont des hommes, soit environ 2,9 millions de personnes, contre 20% de femmes, soit 1,4 million de personnes.

Selon les données, Pornhub a été le service de pornographie le plus populaire, en touchant 18% des adultes en mai 2023, devant Chaturbate (9%) et XVideos (8%) : "La société mère de Pornhub, Aylo (anciennement MindGeek), possède également YouPorn, Redtube et Brazzersnetwork, et 19 % des adultes britanniques en ligne ont visité l'un de ces quatre services en mai 2023", a souligné l'étude.

En moyenne, les internautes britanniques ont passé en moyenne 1h56 à regarder des contenus pornographiques sur ces sites durant le mois de mai 2023. Et pourtant, si Pornhub est le service en ligne de contenu pornographique le plus fréquenté par les adultes britanniques, il se classe septième en termes de temps moyen passé par visiteur, avec en moyenne 52 minutes sur Pornhub en mai 2023.