Decazeville. Une battue administrative aux sangliers aura lieu demain

Une battue administrative aux sangliers, sous l’égide de la préfecture de l’Aveyron, aura lieu ce samedi 2 décembre à partir de 8 h 45 dans le secteur de Nantuech, Roc-de-Massip, avenue Laromiguière, côte des Estaques, avenue Maruéjouls, igue et cité de Trépalou, avenue Léon-Jouhaux, rue Prosper-Alfaric, chemin et cité du Sailhenc, chemin du Piboul, avenue du 8-mai-1945 et col des Estaques. "La battue est encadrée par le lieutenant de louvèterie du secteur de Decazeville, la police municipale et la police nationale. Une signalisation sera mise en place sur les voies de circulation, il est recommandé de réduire la vitesse de son véhicule en cas de déplacements, qu’il conviendrait par ailleurs de limiter au strict nécessaire ce jour-là", indique dans un communiqué la mairie. "Cette battue est rendue nécessaire par la prolifération du nombre d’animaux dont il faut absolument réguler la population. Le débroussaillement des parcelles de terrain permet de limiter la présence des sangliers."

L’an dernier, les chasseurs aveyronnais avaient prélevé 14 000 sangliers et indemnisé les agriculteurs victimes de dégâts dans leurs cultures pour environ 200 000 €.