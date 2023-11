Sauveterre-de-Rouergue. Une fin d’année animée au Pôle des métiers d’art du Pays ségali

Le samedi 9 et le dimanche 10 décembre, le Pôle des métiers d’art du Pays ségali vous donne rendez-vous pour le traditionnel marché artisanal d’hiver qui se tiendra sous les couverts de la place aux arcades de Sauveterre-de-Rouergue de 10 heures à 18 h 30.

Au programme de cette édition 2023, une quarantaine d’artisans d’art et d’artistes venus de divers coins d’Occitanie qui seront rejoints le dimanche par des producteurs locaux. Des animations variées sont prévues tout le week-end pour petits et grands telles qu’un groupe de musique trad et des démonstrations de savoir-faire.

Parallèlement à l’organisation du marché, l’équipe de bénévoles et de salariés du Pôle travaille à la finalisation du musée de l’ANCRE, l’espace d’accueil du public du Pôle, qui ouvrira ses portes au printemps prochain. Ce tout nouvel espace sera composé d’une exposition permanente "Métiers à créer. Artistes/Artisans ?", d’un parcours didactique et ludique qui permettra au public de s’immerger dans les métiers de la création ; et de salles d’expositions temporaires.

La programmation de ces dernières, dédiée à l’art contemporain, permettra au public de découvrir des artistes, de différents horizons et aux pratiques variées, invités au Pôle pour des expositions de près de trois mois. Le Pôle communiquera très prochainement le nom des artistes programmés pour la saison 2024.