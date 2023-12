Najac. "Hors Loge" multiplie les animations

Cela va bientôt faire un an que l’ami Didier Mirault s’en est allé. Mais sa maison abritant "Hors Loge" continue à vivre comme il l’aimait. À savoir en mêlant culture des mots, des couleurs, des formes et réflexion. Un lieu de vie qui, ce dimanche 3 décembre, va s’animer encore, mais de manière très différente à ce que l’on a l’habitude d’y voir. Ainsi, sa fille Maïa et l’association Hors Loge proposent de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures un vide-maison devant le local.

Une initiative faisant suite aux autres animations du week-end à l’instar de celle de ce samedi 2 décembre autour du vernissage de l’exposition d’e Sylla, jumelée à un repas et à des concerts. "J’ai mal à l’Utérus et autres univers" est le titre de l’exposition proposée par Sylla à partir d’une série de dessins, peintures, cartes et sérigraphies réalisées en 2022 pour parler des violences gynécologiques et des ressentis dans les corps de femmes.

"C’est l’expression d’une colère, mais aussi le besoin de partager des expériences pour éviter que d’autres les subissent, une expo comme support à échange sur nos corps, nos espoirs, nos contraceptions, nos pratiques médicales actuelles et celles que l’on souhaiterait", exprime l’artiste. Ce sera aussi l’occasion de découvrir plus largement l’univers artistique de Sylla (collages, dessin noir et blanc et autres peintures), qui utilise diverses techniques en fonction de ce qu’elle a à dire.

Après le repas programmé à 19 h 30 suivront les concerts dès 21 heures. Avec le groupe Vitesse et précipitation d’abord. Avec banjo, violon alto, duo rap, folk marocain et boîte à rythmes, Vitesse et précipitation mêle musique traditionnelle marocaine et hip-hop. Après leur prestation ce sera au tour de DJ Klit de lancer sa boom mainstrean. Manière de boucler la boucle d’une semaine riche en évènements allant de la soirée spectacle de clown "les jardins de la connerie" en passant par la conférence gesticulée de jeudi soir animée par Alice Trolet "payée pour vendre du rêve", et annonciatrice d’encore très beaux moments à partager dans ce lieu.