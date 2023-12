Luc-la-Primaube. Le marché aux couleurs de Noël a ravi petits et grands

Le traditionnel marché de Noël, haut en couleur et en saveur, organisé par l’Acal (Association des Commerçants et Artisans de Luc) dimanche dernier à l’espace animation de Luc, a rencontré un succès populaire.

En effet de nombreux Luco-Primaubois et habitants des communes avoisinantes, en ont profité pour privilégier quelques emplettes à la veille des fêtes de fin d’année et pour d’autres profiter des lieux pour se promener en famille. Ce marché a vu durant toute la journée un nombreux public défiler parmi les 52 étals d’exposants qui s’étaient partagés l’espace. De quoi habiller son sapin, des idées de cadeaux originales ou de quoi concocter de délicieux festins pour les fêtes. En fin de matinée, Arnaud Burguière et Alexandre Brefuel, coprésident de l’ACAL et toute leur équipe ont accueilli le maire Jean-Philippe Sadoul, et Dominique Gombert, 1re adjointe, tous deux conseillers départementaux, accompagnés de quelques adjoints et conseillers municipaux qui avant de saluer les exposants, sont montés sur scène pour les discours officiels. L’animation avait été confiée une nouvelle fois à Roland Béteille.

A midi, ils furent nombreux à régaler leurs papilles en dégustant un succulent aligot-saucisse.

Les enfants n’avaient pas été oubliés. L’après-midi, ils ont pu apprendre les techniques de base qui leur permettaient de créer facilement de leurs propres mains, un singe, un chien, un cygne... avec des ballons ou faire un tour en compagnie du Père Noël sur sa calèche dans les rues du village. Ceux qui le souhaitaient ont pu déguster des châtaignes grillées avec du jus de pomme dans une ambiance festive et conviviale.