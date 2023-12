L'Orange Peel Theory, cette théorie qui permettrait de mesurer l'amour de votre partenaire

(ETX Daily Up) - TikTok continue de jouer à Cupidon. Après le test de l’oiseau, censé révéler si votre relation va durer, voici la "théorie de l'épluchure d'orange". Selon ses adeptes, éplucher une orange symboliserait un acte d’amour. Vous devez sûrement vous demander le rapport entre une épluchure et l’amour ? C’est que la tendresse se niche tout simplement dans des gestes simples du quotidien.

Eplucher une orange est une tâche qui peut s'avérer désagréable pour certains. Et bien, sachez que le simple fait que votre partenaire le fasse pour vous symboliserait un acte d'amour. C'est ce qu'on appelle "l'orange peel theory", ou la théorie de l'épluchure d'orange.Pour Anna Birmingham (@annabhamm), ce geste représente plus qu'un simple service rendu par son mari. "J'ai l'impression que cette théorie explique vraiment pourquoi mon mari est si différent de tous les autres hommes avec qui je suis sortie dans le passé, explique la tiktokeuse dans une vidéo visionnée plus d'un million de fois. Pour elle, il ne s'agit pas de la tâche en elle-même, mais de la volonté de l'autre personne d'accomplir cette corvée à sa place. "Ce sont les petites choses qui font la force d'une relation".

Siyana Mincheva, psychologue, interrogée par Doctissimo, renforce cette idée. "Les petites attentions dans le couple sont des gestes d’amour simples et gratuits qui ne relèvent pas du devoir mais permettent à l’autre de se sentir reconnu dans la relation". Elles permettent "d’apaiser les tensions et de rendre la vie quotidienne plus satisfaisante".

Sur TikTok, le concept semble séduire de nombreux internautes puisque son hashtag cumule 40 millions de vues.

En réalité, comme le test de l'oiseau, "l'orange peel theory" découle de la notion psychologique appelée "bid for connection" (offre de connexion), théorisée dans les années 1980 par le Dr John Gottmann, professeur américain de psychologie spécialiste du couple. En résumé, les interactions, même mineures, sont essentielles pour renforcer les liens affectifs.