La pollution liée aux énergies fossiles causerait plus de cinq millions de décès par an

(ETX Daily Up) - Alors que les annonces et les promesses financières se succèdent à la COP28, sans forcément faire consensus, une nouvelle étude révèle l'impact de la pollution atmosphérique due à l'usage des énergies fossiles sur la santé des populations. Elle serait responsable de plus de cinq millions de décès supplémentaires chaque année, soit plus de la moitié des décès imputables à la pollution de l'air extérieur.

Une centaine de pays s'est engagée à tripler les capacités d'énergies renouvelables dans le monde d'ici 2030, à l'occasion de la COP28 qui se tient actuellement à Dubaï, quand une vingtaine s'est dite en faveur du triplement de la capacité nucléaire. Deux solutions envisagées pour éviter le recours aux énergies fossiles, et notamment au charbon et au gaz, considérés comme extrêmement polluants. Un constat confirmé par une nouvelle étude menée par des chercheurs européens et américains, qui estiment à 5,13 millions le nombre de décès prématurés liés à la pollution atmosphérique due à l'utilisation de ces combustibles chaque année dans le monde.

"Cela équivaut à 61% des 8,34 millions de décès estimés dans le monde en lien avec la pollution de l'air ambiant (extérieur), toutes sources confondues, en 2019, qui pourraient être évités en remplaçant les combustibles fossiles par des sources d'énergie propres et renouvelables", peut-on lire dans un communiqué. D'après les auteurs de ces recherches, ces nouvelles estimations sont plus conséquentes que prévu, induisant le fait que la suppression de ces combustibles utilisés dans le secteur de l'industrie et des transports, notamment, comme pour la production d'électricité, pourrait avoir des conséquences non négligeables sur la santé des populations.

61% des décès liés à la pollution de l'air

Les chercheurs ont tablé sur une étude de modélisation pour estimer le nombre de décès liés à la pollution atmosphérique due à l'usage d'énergies fossiles. Grâce à des données de l'étude Global Burden of Disease 2019, des données obtenues grâce aux satellites de la NASA, et un modèle de composition atmosphérique et de risque relatif, ils ont estimé l'exposition à la pollution de l'air ambiant, la mortalité et les maladies toutes causes confondues, et les ont attribuées à plusieurs catégories d'émissions. Le tout selon quatre scénarios potentiels : le premier suggérant que toutes les sources d'émissions liées aux énergies fossiles sont progressivement supprimées, le second et le troisième que 25% et 50% de la réduction de l'exposition à ces énergies ont été atteints, et le quatrième que toutes les sources de pollution atmosphérique d'origine humaine ont été éliminées.

Publiés dans The British Medical Journal (BMJ), ces travaux suggèrent que 5,1 millions de décès dans le monde pourraient être imputables à la pollution due à l'usage des énergies fossiles. Cela correspondrait à 61% de l'ensemble des décès (8,3 millions) liés aux particules fines et à l'ozone dans l'air ambiant. Les maladies coronariennes (30%) et les accidents vasculaires cérébraux (16%) comptent parmi les principales "pathologies courantes" associées à la plupart de ces décès, bien qu'un cinquième de ces derniers n'aient pas été définis, comme le soulignent les chercheurs. A noter également que la Chine et l'Inde apparaissent comme les deux pays les plus touchés par les décès imputables à l'ensemble des sources de pollution de l'air.

"D'énormes avantages pour la santé publique"

Toujours d'après les estimations des chercheurs, quelque 460.000 décès annuels pourraient être évités en abandonnant les énergies fossiles dans les pays à revenu élevé. Un chiffre qui grimperait à 3,85 millions en Asie du Sud, du Sud-Est et de l'Est, soit entre 80 et 85% des décès liés à toutes les sources de pollution de l'air d'origine humaine potentiellement évitables. "Le remplacement des combustibles fossiles par des sources d'énergie propres et renouvelables aurait d'énormes avantages pour la santé publique et le climat", affirment les auteurs de l'étude. Et de conclure : "L'amélioration de la qualité de l'air réduirait le fardeau de plusieurs maladies majeures, ce qui se traduirait par des vies plus saines et plus longues, une diminution du nombre de patients nécessitant une hospitalisation et d'autres traitements, et une réduction du fardeau des systèmes de santé dans le monde entier".