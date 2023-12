Les jeunes voient la musique comme un véritable outil thérapeutique

(ETX Daily Up) - Certains ont tendance à voir la musique comme un simple divertissement. Mais c’est sans compter le rôle primordial que peut jouer le quatrième art dans la gestion des émotions et des expériences de vie négatives, surtout chez les jeunes.

L’association britannique Youth Music s’est penchée sur ce phénomène dans son dernier rapport. Il fait suite à une étude similaire datant de 2021, dans laquelle on apprend que certains jeunes se tournent vers l’écriture lyrique pour mieux appréhender les événements qu’ils vivent.

L’organisation a décidé de sonder à nouveau des Britanniques âgés de 16 à 24 ans sur les moyens qu’ils déploient pour prendre soin de leur santé psychique, étant donné que de nombreux rapports ont montré que le moral de cette tranche d’âge est particulièrement en berne depuis l’épidémie de Covid-19.

Il s’avère que l’écrasante majorité des jeunes interrogés voient l’expression musicale comme un mécanisme d'adaptation et de résilience. Dans les faits, 93% d’entre eux disent que l'écoute, la lecture ou l'écriture de paroles de chansons est un outil thérapeutique. Les trois quarts des répondants estiment que cette activité leur permet de faire face à des émotions difficiles.Se concentrer sur soi et sur les autres

Depuis longtemps, les vertus de la musique sur la santé mentale ont été démontrées de façon empirique. Mais les progrès des techniques de neuro-imagerie ont permis aux scientifiques d’identifier précisément les modifications que le quatrième art peut provoquer dans notre cerveau. Les découvertes les plus récentes montrent que l’écoute ou la pratique musicale active la production d'un certain nombre de neurotransmetteurs (dopamine, adrénaline, endorphines...) qui jouent sur l’humeur.

Rien d’étonnant donc à ce que les 16-24 ans soient si nombreux à dire que la musique les aide à aller mieux. Nicola Dibben, professeure en science et psychologie de la musique à l'université de Sheffield, note que les vertus du quatrième art se font d’autant plus ressentir chez les jeunes quand ils participent activement à sa création. "Dans le cas de la musique, les paroles occupent une place particulièrement intéressante : il est bien établi que la musique est un moyen très efficace pour les jeunes d'autoréguler leur humeur, et un contexte sonore peut ajouter un environnement non discursif pertinent dans lequel il peut être possible de dire des choses qui peuvent sembler trop difficiles à exprimer dans d'autres contextes", a-t-elle déclaré dans le rapport de Youth Music. Si les jeunes arrivent davantage à se recentrer sur eux-mêmes grâce à la musique, cet art les aide aussi à se rapprocher des autres. La majorité des 16-24 ans interrogés affirment que la musique leur permet de surmonter leur sentiment de solitude et d’isolement (54%). Il est intéressant de noter que cette opinion est moins répandue chez leurs aînés puisque seuls 22% des Britanniques de 55 ans et plus déclarent que l'écoute ou la pratique musicale a cet effet positif sur eux.