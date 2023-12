Quésaco : La méthode 777, la recette pour un couple épanoui et durable

(ETX Daily Up) - Entretenir la complicité au quotidien dans une relation amoureuse peut s'apparenter à un véritable défi. C'est là que la méthode 777 entre en scène. Elle propose une approche simple et efficace pour renforcer la complicité amoureuse. Cette stratégie, structurée autour de trois périodes clés - 7 jours, 7 semaines, 7 mois - offre un nouveau souffle aux relations en quête de renouveau.

Dans un monde où les emplois du temps chargés et les distractions abondent, il est essentiel pour les couples de trouver des moyens créatifs pour rester connectés. C'est dans ce contexte que la méthode 777, avec son approche originale, s'inscrit comme LA solution idéale pour raviver la flamme au sein du couple. Basée sur un rythme de 7 jours, 7 semaines et 7 mois, cette tactique invite les partenaires à redécouvrir le plaisir d'être ensemble à travers des moments soigneusement planifiés.

Chaque semaine, il s'agit de se retrouver pour un moment à deux, que ce soit un café ou un verre, afin de maintenir le dialogue et la proximité. Vient ensuite l'étape des 7 semaines, où le couple est invité à s'évader le temps d'une nuit. Que ce soit dans un hôtel de charme ou dans un havre de paix familial, l'idée est de rompre avec le quotidien et de se redécouvrir dans un cadre différent.

Enfin, tous les 7 mois, il est conseillé de partir en vacances. Cette étape peut s'avérer complexe pour certains, notamment en raison des contraintes budgétaires. Pourtant, l'idée de s'évader loin du quotidien, même brièvement, peut s'avérer bénéfique pour le couple.

La psychothérapeute Lucy Beresford, psychothérapeute, souligne l'importance de ces pratiques, "surtout lorsqu’il y a d’autres exigences (travail, enfants, parents âgés). Il faut faire encore plus d'efforts pour se reconnecter en tant que couple - et cela signifie tous les jours", explique-t-elle à Metro UK. "C’est le plus important : vous pouvez sortir avec votre partenaire ou passer des vacances avec lui ou elle, mais s’il ou elle passe son temps à vous manquer de respect ou à être constamment sur son téléphone, cela n’améliorera pas votre relation", ajoute-t-elle.

La méthode 777 est un guide, pas une formule rigide. La qualité du temps passé ensemble prime sur la fréquence. Lucy Beresford recommande des actions quotidiennes comme envoyer de petits messages ou partager des routines matinales, des gestes simples, mais essentiels pour renforcer la connexion dans le couple.