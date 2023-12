Luc-la-Primaube. La gendarmerie s’installe dans un bâtiment municipal

Les gendarmes seront présents une demi-journée par jour en semaine ainsi que le week-end.

Le colonel Frédéric Brachet, commandant le groupement de gendarmerie départemental de l’Aveyron, et le maire Jean-Philippe Sadoul ont signé, en présence du capitaine Thomas Maugard, commandant de compagnie de gendarmerie départementale de Rodez, de gendarmes et de nombreux élus, une convention de partenariat qui porte sur la mise à disposition d’un bureau double situé à proximité de l’accueil mairie annexe-France services à La Primaube.

Cette mise à disposition, qui s’effectue à titre gratuit et moyennant le respect mutuel et réciproque de la discrétion et du secret professionnel des acteurs en présence, porte sur une demi-journée par jour en semaine ainsi que le samedi et le dimanche. Le week-end, les gendarmes auront accès à un bureau muni d’une sonnette d’entrée. Pour la commune, cette présence rassurante pour les administrés " hors les murs " de la gendarmerie dans un bâtiment municipal est destinée à enrichir l’offre de services délivrée à la population, tout en renforçant les aspects sécuritaires par une présence sur site des gendarmes. De manière commune, la Ville et la gendarmerie s’engagent à œuvrer pour garantir la sécurité et la tranquillité de la population de Luc-la-Primaube. Le colonel Frédéric Brachet a précisé que pour la gendarmerie, il s’agissait de rapprocher l’institution des habitants tout en assurant une présence de celle-ci sur son territoire d’intervention, de préfigurer les services qui seront rendus dans ces nouveaux locaux dont la mise en service est attendue par la population.

Cette présence se traduira par la participation des forces de gendarmerie à des actions d’information de la population sur différents risques comme récemment lors du forum des seniors ou la nocturne du numérique. En 2017, le projet de construction d’une caserne de gendarmerie de 35 logements au sein de l’écoquartier Bès-Grand et, en 2021, le déploiement de la vidéoprotection à travers la pose de 14 caméras sur le domaine public dont 6 en lecture de plaques d’immatriculation, ont été les premières étapes de cette relation partenariale tissée entre la ville de Luc-la-Primaube et la gendarmerie.