Des aides auditives pour vivre normalement

La dernière génération d’aides auditives a représenté une prouesse technologique. Elles permettent aujourd’hui de gérer à la fois les difficultés de compréhension dans le bruit et de soulager le cerveau. Mais ce n’est pas tout. D’autres innovations ont vu le jour. Faisons le point avec Claire Marchal, audioprothésiste à Neuves-Maisons (54).

Au-delà de la bonne perception des sons, bien écouter, c’est aussi de ne pas être gêné par des bruits parasites. Vous savez cette porte qui claque soudainement ou encore ce vent qui souffle en permanence. Chez tout un chacun, cela peut être agaçant, mais chez celles et ceux qui souffrent d’une baisse de leur audition, ces désagréments prennent énormément de place et s’apparentent à une douleur auditive.

Atténuer les sons agressifs…

Pour Claire Marchal, audioprothésiste à Neuves-Maisons en Meurthe et Moselle, "ces sons dits parasites comme le passage d’une mobylette par exemple peuvent surtout devenir très pesants avec des aides auditives peu performantes. Ils génèrent de la fatigue et de la souffrance auditive car ils sont beaucoup trop puissants." Mais ce n’est en rien une fatalité, les appareils les plus récents réussissent à atténuer ces sons. "C’est le cas d’Oticon Real qui se base sur un réseau neuronal profond s’appuyant sur les fonctionnalités du cerveau et qui va s’adapter à l’environnement sonore de la personne. Laquelle entendra le son de la mobylette mais ne sera pas affectée par ce dernier car il ne sera pas agressif."

… et le souffle du vent

Autre désagrément souvent rapporté par les utilisateurs d’aides auditives, le souffle du vent. "Par exemple quand une personne fait du vélo ou bien tout simplement marche dans la rue, elle risque d’entendre le souffle du vent dans le micro de son appareil. C’est extrêmement gênant, très désagréable. Grâce à son algorithme spécifique, Oticon Real permet là aussi de considérablement atténuer ce phénomène. Et nos patients nous rapportent que cela fonctionne très bien."

Quand l’intelligence artificielle s’invite dans les aides auditives

Enfin selon Claire Marchal, l’intelligence artificielle offre de nombreux atouts dans le domaine de l’audition. "Toujours grâce au réseau neuronal profond mis au point par Oticon, l’IA a permis de faire progresser les aides auditives de manière spectaculaire. Les gens vont disposer d’un son très naturel qui s’adapte à chaque scène sonore, c’est très performant avec une clarté du son remarquable. L’autre avantage, c’est que cela améliore la compréhension, notamment en présence d’un bruit de fond au cours d’une conversation. L’aide auditive sera capable de le reconnaître, pour le mettre en sourdine et faire émerger la parole. Cela permet de compenser la fatigue que l’on pourrait ressentir quand on est obligé de se concentrer pour comprendre."

Qu’en pensent les utilisateurs ?

André a 78 ans. "Avec Oticon Real", explique-t-il, " lors des repas en groupe, j’arrive à entendre mes voisins de gauche comme de droite ou d’en face. En toute circonstance, comme dans la rue par exemple, j’arrive parfaitement à identifier les différents sons et leur provenance. J’entends chanter les oiseaux et c’est très agréable ! " Quant à Pierre (75 ans), ancien médecin ORL, pour la première fois il nous indique "porter ses aides auditives du matin au soir sans aucune sensation de fatigue." Il dit ne plus être gêné par les bruits. "Dans la rue, un camion est passé tout près de moi et je n’ai pas été irrité par son bruit. J’ai trouvé cela génial ! De plus, je n’ai plus de problème de compréhension lorsqu’on me parle."