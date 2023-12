Luc-la-Primaube. La conférence sur le TDAH a attiré une audience importante

Une rencontre a été organisée sur le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité.

La MJC organisait, salle Terre- des-Hommes à l’espace Saint-Exupéry, une conférence animée par Bruno Viargues, directeur du CMPP de l’Aveyron (Centre médico-psycho-pédagogique) et le Dr Martine Laury directrice médicale, sur le thème "Mais qu’est-ce qu’est le TDAH ?". Cette conférence a connu un gros succès puisque François Bégaudeau, directeur de l’accueil de loisirs de la MJC et animateur de vie sociale et Valérie Gabriac du Relais petite enfance La Galipette, ont accueilli une centaine de participants en présentiel ou en visio.

Le TDAH (trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité) est un trouble du neurodéveloppement, qui touche les enfants et les adultes. Il est défini selon des modalités variables, d’un déficit attentionnel, d’une hyperactivité motrice et d’une impulsivité. Il apparaît pendant l’enfance. Ses causes restent, à ce jour, inconnues. La personne atteinte d’un TDAH/I, présente un trouble du neurodéveloppement touchant l’attention, les fonctions exécutives, et parfois la régulation émotionnelle. L’enfant "dys-attentionnel" est souvent dans l’incapacité de maîtriser ses réactions et de maintenir son attention.

À l’aide d’un diaporama, les troubles neuro-développementaux qui apparaissent précocement, pendant la période de développement, souvent avant l’entrée à l’école primaire entraînant un retard ou un déficit de développement qui a des conséquences sur le fonctionnement personnel, social, scolaire puis professionnel ont été présentés : troubles de la communication, du développement intellectuel, de l’attention/hyperactivité, du spectre de l’autisme, spécifiques des apprentissages, du développement moteur…