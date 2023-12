Naucelle. Les acteurs du tourisme se rencontrent

Aujourd’hui, à la salle des fêtes, dès 14 heures les professionnels du tourisme du Ségala auront l’occasion de poser toutes leurs questions à diverses institutions liées à leur secteur d’activité. Une première édition d’un moment d’échange intitulé "forum face aux pros" proposé par l’office de tourisme Pays ségali.

Cette après-midi de rencontre organisée façon "speed dating" a pour but de répondre aux questions des professionnels du tourisme (hébergeurs, prestataires d’activités, sites de visite, restaurateurs…) sur des aspects techniques : classification de leur offre, législation sur la création de services, développement de l’offre, etc. "L’office de tourisme espère aussi créer des passerelles entre différents prestataires", explique Édith, chargée des relations avec les prestataires. "Ainsi un hébergeur pourra se rapprocher d’une activité sportive ou culturelle afin de développer ces services et offrir une expérience complète à sa clientèle."

Une façon conviviale et dynamique de rencontrer les représentants de la CCI de l’Aveyron, des Gîtes de France, de l’Agence départementale d’attractivité et du tourisme, de Handisport, du comité départemental de randonnée pédestre et bien d’autres.