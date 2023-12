'Time Travel', le nouveau filtre vieillissant qui obsède (et divise) TikTok

(ETX Daily Up) - A quoi ressemblerez-vous dans quarante ans ? L'intelligence artificielle a rendu l'impossible possible en permettant au plus grand nombre de faire un grand pas dans le futur à coups de filtres vieillissants d'une précision surprenante. Le dernier en date, 'Time Travel', fait sensation auprès des dermatologues qui vantent son réalisme sur TikTok. Mais il divise les utilisateurs qui n'acceptent pas, même chez les plus jeunes, l'idée de voir leur apparence changer.

Il suffirait de regarder sa belle-mère (ou son beau-père) pour déterminer à quoi ressemblera sa femme (ou son mari) dans quelques années. Ce vieil adage pourrait tomber en désuétude face à la multiplication des applications, programmes, et autres filtres vieillissants, de plus en plus précis grâce à l'avènement de l'intelligence artificielle. On ne les compte plus tant ils se multiplient à vitesse grand V sur internet, de Snapchat à TikTok en passant par FaceApp ou YouCam Makeup, témoignant d'un certain intérêt, qu'il soit positif ou négatif, quant à la possibilité de (se) voir dans le futur.

Si ces filtres peuvent prêter à sourire lorsqu'ils sont utilisés de façon anecdotique, ils constituent également une source de stress et d'anxiété pour nombre de personnes. La raison ? La peur de vieillir et, au-delà, de voir son apparence changer radicalement, en quelques secondes seulement, avec des signes évidents - et logiques - liés à l'âge. Une crainte que l'on retrouve avec le dernier filtre devenu viral sur TikTok, 'Time Travel', qui rappelle l'obsession de la population pour la jeunesse éternelle, tout comme le fait que les injonctions liées à l'âge - et au fameux bien vieillir - ont décidément la vie dure.

'Time Travel', une précision extrême

On prend (presque) le même, et on recommence. L'été dernier, le filtre vieillissant 'Aged Filter' est devenu viral sur TikTok en raison de ses résultats bluffants. L'idée ? Vieillir les utilisateurs du réseau social chinois de cinquante ans, pas moins, avec tout ce que cela comporte en termes d'affaissement de la peau, de rides, et de tâches brunes. Un concept qui a impressionné les principaux concernés, tout en faisant craindre dans le même temps un recours massif à la médecine et à la chirurgie esthétiques du fait des réactions des socionautes. Quelques mois plus tard, ils remettent le couvert avec 'Time Travel', un nouveau filtre vieillissant qui aurait déjà été partagé plus de 1,4 million de fois, comme le rapporte The Washington Post, et qui a déjà généré près de vingt millions de vues - plus de huit milliards pour le hashtag #timetravel mais qui ne repose pas uniquement sur le filtre.









Il faut dire que les professionnels de santé, dermatologues en tête, ne cessent de vanter les mérites de ce filtre qu'ils jugent - en majorité - d'une extrême précision. C'est notamment le cas du Dr Keon Parsa qui explique dans une courte vidéo que le filtre 'Travel Time' est encore plus précis que le 'Aged Filter' (qui l'était déjà beaucoup), montrant parfaitement le processus naturel du vieillissement de la peau. Il est loin d'être le seul, c'est également l'avis du Dr Toral, une dermatologue basée aux Etats-Unis, qui salue également la précision avec laquelle le filtre met en évidence les aspects du vieillissement du visage. Et de préciser, comme nombre de ses confrères, les signes induits par le processus naturel du vieillissement : les rides, une texture de peau inégale, les sillons nasogéniens plus profonds, l'hyperpigmentation, les poches sous les yeux, ou encore le relâchement de la peau. Le tout en distillant çà et là quelques conseils pour le plus grand bonheur des socionautes.

La peur de (se voir) vieillir

Les utilisateurs de TikTok s'accordent à dire que les effets vieillissants de ce filtre sont époustouflants, ce qui les rend paradoxalement anxieux. Car le succès de ce programme permet de se rendre compte à quel point les tabous autour de la vieillesse persistent et signent dans la société, et ce malgré les avancées observées au cours des dernières années. La plupart des tiktokeurs qui ont expérimenté le filtre se disent stressés ou anxieux, sans compter sur ceux qui fondent en larmes, face à l'une des peurs les plus communes, celle de vieillir. "J'reviens, j'vais pleurer. Nouvelles résolutions pour 2024 : ne plus sourire, se mettre à la crème solaire, économiser pour des injections", "Je ressemble à ma grand-mère", et "Je veux juste arrêter le temps" comptent parmi les nombreuses légendes 'négatives' que l'on peut observer sous les publications dédiées.









Mais certaines sont aussi positives, et même optimistes, voire empreintes d'une certaine émotion. C'est le cas de l'utilisatrice @browngirlcertified qui déclare : "J'ai été très émue, je ne m'attendais pas à cela. Le vieillissement est vraiment un privilège". Et c'est sans compter sur tous les utilisateurs qui ont testé le filtre avec un de leurs parents, mettant l'accent sur la ressemblance avec ces derniers. Dans une longue publication, le Dr Aleksandra Brown, une dermatologue américaine, souligne elle aussi la précision de ce filtre, et rappelle qu'il s'agit d'un processus de vieillissement normal. "Si vous voulez vieillir avec grâce, je recommande un écran solaire quotidien et du rétinol la nuit", conseille-t-elle simplement.

Un message qui fait suite à une précédente publication dans laquelle elle rappelait l'importance de ne pas se comparer aux autres, et de ne pas se jeter sur les injections sans (bonne) raison : " Si vous décidez d'avoir recours à des procédures esthétiques, choisissez un injecteur qui correspond à vos objectifs. Ne vous perdez pas dans le processus. Ne jugez pas non plus ceux qui choisissent de ne pas le faire. Chacun a le choix". De quoi remettre les pendules à l'heure, et rappeler que l'acceptation de soi demeure le véritable challenge à surmonter.