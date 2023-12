Rodez : la maison de santé du Faubourg s'agrandit, pour répondre aux urgences du quotidien

Un pôle de traitement des petites urgences sera installé au premier étage de cette infrastructure située rue de l'Aubrac. Avec un but affiché, désengorger l'hôpital de Rodez.

C'est le second volet de cette refonte du quartier du Faubourg. Si la voirie sera métamorphosée lors des prochaines années, les équipements structurants que sont la maison de santé et des associations vont eux aussi subir des changements. Plus précisément, ce sont des espaces inexploités de ces infrastructures qui vont être aménagés.

Il faut dire que la maison de santé est un bon exemple en la matière. "Un succès", même, selon Francis Fournié, conseiller communautaire de Rodez Agglo, délégué à la santé. "Elle tourne aujourd'hui à 120 % de sa capacité", livre-t-il.

Ce qui motive la collectivité à aménager le premier et le deuxième étage de cette infrastructure. "Le but est d'y accueillir de nouveaux praticiens", dévoile l'élu. Alors, sont en cours d'aménagement - les travaux ont débuté au mois de novembre -, divers bureaux, salles de réunion et espaces techniques.

Dans le détail, le deuxième étage accueillera un orthoptiste, deux praticiens dont la spécialité n'a pas encore été définie, ainsi qu'une salle de réunion, "élément manquant et demandé", assure Francis Fournié. Alors qu’actuellement, ces lieux accueillent notamment sept médecins généralistes, trois orthoptistes, cinq kinés, quatre sages-femmes et une quinzaine d’infirmiers.

519 586 € HT

Mais c'est au premier étage sûrement que l'évolution sera la plus marquée. Outre une infirmière Asalée - disposant d'un champ de compétences élargi, permettant aux médecins de déléguer certaines tâches -, sera installé un petit pôle de consultation d'urgence.

"Le but sera de pouvoir soulager l'hôpital de certaines petites urgences", explique l'élu communautaire. Une donnée clé, alors que le centre hospitalier de Rodez a régulièrement connu des régulations de l'accès aux urgences lors de ces derniers mois. "Les médecins de la structure s'organiseront, et donneront de leur temps pour assurer ce service", poursuit-il.

Dans un premier temps, cette offre devrait être disponible en semaine. Pour y accéder, les patients devront prévenir le secrétariat de la maison de santé de leur passage avant de s'y rendre. Y seront traitées les petites urgences, telles que la réalisation de sutures ou certains accidents ménagers.

Dans le détail, ce pôle sera constitué d'un espace d'accueil, de deux boxes d'urgences ainsi que d'une salle technique, destinée à réaliser certaines tâches médicales. Le montant, hors taxes, d'un tel aménagement est chiffré à 519 586 €. La livraison des travaux est prévue à la fin du premier trimestre 2024. Désormais, le site sera utilisé à son plein potentiel.