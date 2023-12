Entraygues-sur-Truyère. Du monde au quine du comité des fêtes

Le comité d’animation et des fêtes proposait, dimanche dernier, à la salle multiculturelle, son deuxième quine, au profit des animations, carnaval, vide-greniers, fête médiévale et fête des châtaignes, car les investissements financiers sont importants.

Le quine qui vient d’être proposé a connu une belle participation et nombreux ont été les chanceux qui ont gagné les lots offerts par des commerçants et des particuliers ; à noter que 3 quines de 10 lots chacun ont été proposés, au profit du téléthon. (Et 448 euros ont été collectés.)

Le comité tenait à remercier les commerçants et les particuliers.

Ce fut une après-midi de jeux qui a permis aux amateurs de passer un agréable moment.