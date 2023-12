Manhac. Franc succès pour le quine de l’école

Il y a des rendez-vous que l’on ne manquerait pour rien au monde, c’est le cas du quine de l’association des parents d’élèves de l’école de Lavernhe. Ce dimanche, la salle affichait complet. Les divers lots étaient à la hauteur. Tout au long de l’après-midi, on entendait çà et là "Quine", et c’est toujours avec bonne humeur que chacun des participants vient tenter sa chance. Une chance pour eux, une chance pour les élèves de l’école qui pourront grâce aux bénéfices générés bénéficier de diverses activités. Les membres de l’APE remercient chaleureusement tous les "quineurs" pour cette belle après-midi, un vrai soutien à nos chères têtes blondes.