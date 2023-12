Naucelle. Octobre rose : 695 € ont été remis à la fondation contre le cancer

L’Élan naucellois (association des artisans-commerçants) et le club de rugby de Naucelle se sont unis dans un grand élan du cœur sous l’impulsion et avec le soutien de la mairie, pour réaliser une collecte au bénéfice du dépistage du cancer féminin.

Quand on sait qu’une femme sur huit, risque d’être touchée par ce cancer au cours de sa vie, alors il doit être dépisté le plus tôt possible et il est primordial de rester mobilisés et de sensibiliser la population. Alors cette année, lors des matchs de rugby, une cagnotte a été dédiée à cette cause, ainsi qu’un don du club de rugby et de l’école de rugby. Vêtus du tee-shirt rose tous les samedis du mois d’octobre, les artisans-commerçants, les rugbymen et les élus, ont œuvré à faire avancer la recherche, ou au moins vous faire voir la vie en rose… En effet, le village a porté haut les couleurs de cette campagne avec des fanions, drapeaux, éclairages, vitrines roses chez les commerçants et artisans et même des rugbymen roses. De plus, durant tout le mois d’octobre, des tee-shirts roses à l’effigie de l’action menée ont été proposés à la vente chez les artisans-commerçants.

Cette solidarité et votre générosité ont permis de réunir la somme de 695 € et l’ensemble des fonds récoltés sera reversé à la fondation contre le cancer de l’Aveyron.

Pour clôturer cette saison avec la prise de la photo officielle, ils vous donnent rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles initiatives. Les associations qui le souhaiteraient sont invitées à les rejoindre dans le mouvement Octobre rose.