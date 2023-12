Sauveterre-de-Rouergue. Gros succès pour le marché d’hiver

La bastide royale avait réuni sous l’égide du Pôle des métiers d’art du Pays ségali, une abondante représentation de personnalités et d’élus locaux pour inaugurer les stands et étals du marché d’hiver de la place aux Arcades, le 9 décembre.

Préfet, président et conseillers départementaux, présidente du Pays ségali, maires et différents élus ont marqué de leur présence tout l’intérêt qu’ils portaient à cet évènement.

Au programme de cette édition, une quarantaine d’artisans d’art et d’artistes venus de divers coins d’Occitanie qui seront rejoints le dimanche par des producteurs locaux. Des animations variées étaient prévues tout le week-end pour petits et grands tel qu’un groupe de musique traditionnelle et des démonstrations de savoir-faire. De même, l’espace d’accueil du public du Pôle, devrait ouvrir ses portes au printemps prochain. Ce tout nouvel espace sera composé d’une exposition permanente "Métiers à créer. Artistes-Artisans ?", d’un parcours didactique et ludique qui permettra au public de s’immerger dans les métiers de la création et de salles d’expositions temporaires.

La programmation de ces dernières, dédiée à l’art contemporain, permettra au public de découvrir des artistes de différents horizons et aux pratiques variées, invités au Pôle pour des expositions de près de trois mois.