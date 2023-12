Le restaurant servait dans l'assiette des clients de la viande découpée... au sous-sol dans son garage

À Bron, dans la métropole lyonnaise, un restaurant spécialisé dans la cuisson de viandes, avait installé dans son garage en sous-sol, un atelier illégal de découpe de viande.



Pris la main dans le pot de confiture, même s'il s'agit là de viande, en l'occurrence.

Le restaurant Salty Steak House, situé à Bron, dans la métropole lyonnaise, faisait dans l'alléchant 100% maison. Mais un peu trop. Les steaks saignants ou à point étaient découpés dans un atelier de fortune en sous-sol.

Chambre froide et denrées non conformes

Une chambre froide, un congélateur rempli de morceaux de viande sous vide, et une installation vétuste répondant à "des manquements graves aux règles d'hygiène" ont été découverts dans cette boucherie illégale lors de l'intervention conjointe des services de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) et des forces de l'ordre lundi 11 décembre.

Défaut de maintenance et nettoyage, conditions de stockage et conservation médiocre, denrées non conformes, pas de point d'eau... ont aussi été constatés lors de cette descente.

Le restaurant reste ouvert

Punition assez cocasse : si une fermeture administrative de l'atelier clandestin présenté comme une "menace importante pour la santé des consommateurs", de part les risques de contamination et d'intoxication, a été déclarée par la Préfecture, le restaurant, reste quant à lui portes ouvertes, puisque aux normes selon les contrôles effectués cet été, relatent nos confrères du Progrès.