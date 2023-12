Marcillac-Vallon. "Lusine" tourne à plein régime

"Notre association se porte bien et a de très belles envies pour 2024"… C’est le message positif qui ressort de l’assemblée générale de Lusine qui s’est récemment tenue dans la salle Beausoleil, en présence de Fabien Cabrolier représentant la municipalité. Cette association culturelle compte en effet 12 intervenants qui animent autant d’ateliers dans différentes disciplines artistiques fréquentées par 172 adhérents en 2022-2023, la moitié étant issue du territoire intercommunal Conques-Marcillac.

Lusine a la particularité et l’originalité de fonctionner d’une manière collégiale, tous les intervenants étant coprésidents d’un bureau accompagné par une trésorière chargée de la gestion financière. Des commissions en binômes assurent le suivi de différents sujets : site internet, lien avec la mairie, demande de subventions, planning de la salle, partenariat… Trois nouveaux ateliers ont été créés en 2023-2024 (atelier d’écriture, théâtre d’improvisation ados, chorale), trois autres cette année (sophrologie, art-thérapie et vidéo). Les 13 ateliers restent ouverts à l’inscription toute l’année, leur contenu détaillé étant consultable sur le site internet : (www.lusine-marcillac-vallon.com). Les projets 2024 ont été dévoilés avec notamment un temps fort qui sera la fête des 30 ans de Lusine en juin avec au programme des ateliers ouverts à toutes et tous, un concert et un bal.

L’agenda 2024 sera complété par cinq journées à la découverte de la méthode Feldenkrais (octobre), un week-end "Tant que ça danse" tout public avec Milonga de Tango, bal traditionnel et jam de danse (novembre) et bien d’autres surprises encore ! Lusine adresse un grand merci à la mairie qui met à sa disposition à Beausoleil une chaleureuse salle équipée d’un parquet flottant.