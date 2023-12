Injonctions, valeurs, travail : les Françaises jugent difficile leur vie en tant que femmes

(ETX Daily Up) - Qui dit fin d'année, dit souvent bilan. Et en la matière, les femmes ne se sentent pas forcément bien loties, comme le révèle un baromètre qui s'est intéressé à leur moral à l'approche des fêtes. Près de neuf Françaises sur dix (86%) considèrent même que la vie au quotidien est difficile en tant que femme, dont un quart qui estime qu'elle l'est même souvent.

Comment se portent les femmes en cette fin d'année 2023 ? Un sondage réalisé par OpinionWay pour Elle Active & L’Oréal Paris s'est penché sur la question, révélant que le moral des Françaises se situe autour de 6,3 sur une échelle de 0 à 10. Notons que, dans le détail, plus de quatre femmes interrogées sur dix (41%) ont fait état d'un moral moyen, situé entre 6 et 7, contre 29% qui ont signalé un bon moral, entre 8 et 10, et 28% un moral en berne, situé entre 0 et 5. Les moyennes les plus hautes ont été observées chez celles dont les revenus égalaient ou excédaient 3.500 euros par mois et plus (6,9), les retraitées (6,7) et les 65 ans et plus (6,6). Si l'on s'intéresse à la tranche d'âge, les 35-49 ans ont signalé un moral plus bas que les autres (6).

De la difficulté d'être une femme

Un chiffre ressort spécifiquement de ce baromètre : près de neuf Françaises sur dix (86%) estiment que la vie est difficile en tant que femme. Parmi elles, 43% considèrent que la vie est parfois compliquée au regard de leur condition de femme, tandis que près d'un quart (24%) jugent qu'elle l'est souvent. Il apparait que certaines normes sociétales, et certaines injonctions, sont particulièrement pesantes pour les principales concernées. A ce titre, plus des deux tiers des sondées (68%) affirment ne pas se retrouver dans les valeurs prônées par la société, et plus de huit sur dix (82%) considèrent que les injonctions faites aux femmes, qu'elles concernent la maternité, les standards de beauté, ou la position sociale, pèsent encore lourd sur leurs épaules aujourd'hui.

Si l'on zoome sur les standards de beauté, on observe qu'ils ont un impact important sur l'estime que peuvent avoir les femmes d'elles-mêmes. A peine plus d'une Française sur deux (53%) déclare aimer son apparence physique, et plus de quatre sur dix (42%) confient souffrir des standards qui leur sont imposés. Les plus concernées sont les femmes de moins de 35 ans (54%), ainsi que celles qui ont des enfants au foyer (48%). Pour autant, les répondantes ne semblent pas envier la condition masculine, pas en masse en tout cas. Plus d'un tiers d'entre elles (35%) déclarent que leur vie aurait été plus simple si elles avaient été un homme, mais seulement 19% considèrent qu'elles auraient été plus heureuses en tant que tel.

La vie familiale VS le travail

Le tableau dressé par ce baromètre n'est pas aussi obscur qu'on pourrait le croire, car les femmes mentionnent également - et heureusement - plusieurs sources d'épanouissement. Parmi lesquelles la vie familiale, pour 64% des Françaises interrogées, la vie sociale (45%), et l'animal de compagnie (31%). Notons tout de même que la vie sentimentale n'arrive qu'en sixième position, évoquée par 'seulement' 24% du panel au même titre que les activités culturelles. Quant à la vie sexuelle, elle ne se place que bien loin, avec 9% des suffrages, derrière la vie professionnelle (12%) et les activités sportives (16%).

Mais ces sources d'épanouissement ne sont pas les seules à doper le moral des femmes. Lorsqu'on leur demande quelles actions impactent positivement leur état d'esprit, les Françaises répondent le fait de voir leurs amis (79%), d'écouter de la musique (77%), et de passer du temps en famille (76%). A contrario, le fait d'être seule (21%), de fumer (17%) et de travailler (12%) semble nuire à leur moral au quotidien. Notons également que 10% des femmes interrogées citent le fait d'être sur les réseaux sociaux comme un élément néfaste pour leur moral.

Ce sondage a été réalisé en ligne par OpinionWay pour Elle Active & L’Oréal Paris, les 11 et 12 octobre 2023, auprès d'un échantillon de 1.019 femmes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.