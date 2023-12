Inscription, durée d'absence, patrouilles : comment fonctionne le dispositif "opération tranquillité vacances" ?

En marge de la présentation de ce dispositif, les forces de l'ordre ont rappelé quelques conseils importants avant les départs en vacances, et qui peuvent limiter les risques de cambriolages. Il est primordial, dans un premier temps, de ne pas indiquer les dates de départ sur les réseaux sociaux. Il est ensuite recommandé de fermer portes, fenêtres et volets, de laisser de signes visibles de présence même pour une courte absence et de placer les objets de valeur en lieu sûr. Enfin, si vous êtes victime de cambriolage, "ne touchez à rien et composez le 17".