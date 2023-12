La propriétaire d'Uggly est gravement malade, elle cherche une famille pour son chien aussi atteint d'une maladie rare

La propriétaire d'Uggly ne sera bientôt plus de ce monde, elle espère que son chien trouvera une nouvelle famille d'adoption.

La maîtresse d'Uggly ne peut plus prendre soin de lui. Tragiquement en phase terminale d'un cancer, ses pensées sont tournées vers son chien également atteint d'une grave maladie, de crainte que personne n'accepte de l'accompagner pour le reste de sa vie.

Uggly est un beauceron mâle âgé de 4 ans. Il est atteint d'une ichtyose sévère, communique la SPA de Rodez, une rare maladie qui touche la peau de l'animal. Uggly a besoin de beaucoup d'entretien et de soins plusieurs fois par jour. Une lourde charge que sa potentielle nouvelle famille devra prendre en compte."Uggly est un toutou très gentil, mais il est vrai que sa maladie est importante et demande beaucoup de temps et d'investissement personnel. Il faut savoir également qu'il sent extrêmement fort", renseigne la SPA.

Les soins sont déjà pris en charge

Le jeune chien est suivi au centre hospitalier vétérinaire Languedocia, par le docteur Panzuti qui offre gracieusement ses consultations et les soins. De plus, un laboratoire prend en charge tous les traitements et assure l'accès aux soins à Uggly.

Ce lourd volet de santé est un frein conséquent pour les familles qui souhaiteraient l'adopter. Néanmoins, ni Uggly ni la SPA de Rodez ne perdent espoir. "Nous sommes bien conscients de l'énorme charge mentale que demande un tel cas vétérinaire mais Uggly est aussi un être sensible, rempli d'amour qui a l'espoir de connaître le bonheur après le départ de son humaine".

Les volontaires au grand cœur prêt à adopter Uggly peuvent contacter directement l'hôpital vétérinaire Languedocia à Montpellier (Hérault) : contact@veterinaire-languedocia.com