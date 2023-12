Réquista. Un coin lecture fréquenté !

Au marché de Noël de Réquista, un coin lecture douillet était aménagé par Gilberte et Marie-Clotilde, bénévoles de l’association Lire et faire lire. Des histoires ont été offertes aux enfants et aux

familles, à travers une belle sélection d’albums et un kamishibaï. C’est avec passion que ces deux bénévoles réquistanaises partagent et transmettent ces histoires lues, en intervenant toute l’année à l’école, au multi-accueil, à la médiathèque et lors de certains évènements culturels. Lire et faire lire accueille de nouveaux bénévoles toute l’année, âgés de plus de cinquante ans et désireux de partager le goût de la lecture à

travers le lien intergénérationnel. Contact au 07 50 81 21 09.