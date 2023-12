La Loubière. Un marché de Noël comme un cadeau

L’initiative des nouveaux propriétaires du château de Lioujas a confirmé leur volonté d’ouvrir les portes du Domaine de La Grange au public pour diverses animations et expositions. Après la soirée Halloween très réussie, c’est le marché de Noël qui a connu un grand succès.

Les stands de produits régionaux et ceux des artistes créateurs ont ravi les nombreux chalands. Il était aussi possible de déguster des huîtres ou un aligot saucisse, de découvrir un livre récent présenté par son auteur local Pierre-Marie Barrau. Adultes et enfants ont pu se distraire grâce aux jeux anciens en bois mis à disposition par Gilbert Douls. Cette formule inédite a été valorisée par une ambiance musicale et une décoration particulièrement chatoyante pour valoriser la noble bâtisse que de nombreux riverains ont eu le plaisir de découvrir. La réussite de ces animations et expositions incitera assurément la sympathique famille Mendès à renouveler ces initiatives qui complètent le projet d’aménagement de gîtes.