La Loubière. Balade contée au village

Dans le cadre de ses actions culturelles, le Foyer Rural de La Loubière, sur proposition de la Fédération Départementale des Foyers Ruraux de l’Aveyron, a invité dimanche 5 mai, le temps d’une après-midi, le conteur Yves Lavernhe, originaire du Vallon de Marcillac. Aux alentours de 14 h 30, le conteur se fera un malin plaisir de vous accompagner pour une ballade contée tout public, à travers les rues et ruelles du village de Lioujas… avec en prime, la découverte peut-être pour certains, d’une partie du château du village, ouvert exceptionnellement ce jour-là pour vous accueillir. Une façon originale de découvrir ou redécouvrir un patrimoine ancien et authentique ainsi que des lieux peut-être secrets avec des pauses permettant d’entendre contes, légendes ou ritournelles, accompagnés d’un petit accordéon.

Véritable lien entre les générations, le conte se veut être le fil conducteur, un pont culturel entre réalité et imaginaire qui permet, au-delà de voyager dans le temps, de retrouver une part de soi et de renouer avec ses racines.

Cette manifestation est ouverte aux habitants de la commune de La Loubière et, plus largement à tout public amateur de vieilles pierres et de belles histoires.

Elle est entièrement gratuite et le verre de l’amitié sera offert dans le parc du château. En cas de météo capricieuse, repli à l’église de Cayssac. Rendez-vous au parking de la mairie à 14 h 30. Renseignements et inscriptions au 07 83 60 81 36 ou 06 75 27 76 36 avant le vendredi 3 mai.