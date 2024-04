La Loubière. À la découverte de jeux de société

Le Foyer rural de La Loubière propose des activités de loisirs et de création très diverses grâce à diverses sections telles que l’art floral, une chorale, la couture, la patine-décoration et le théâtre. Ces activités permettent aux adhérents d’assouvir des passions et de favoriser les rencontres intergénérationnelles. Deux journées de découverte de nouveaux jeux de société ont été programmées les mardis 9 et 16 avril à la salle des associations. C’est une opportunité, notamment pour les grands-parents accueillant leurs petits-enfants pour la période des vacances scolaires de venir partager des moments de détente et de rencontres dans une ambiance ludique et conviviale puisqu’un goûter est offert après ces moments de réflexion et de défis. Ainsi, les amateurs de jeux de société ont pu découvrir le "six qui prend", le Hilo, Skipbo ou le Skyjo pour occuper une période de vacances souvent perturbée par une météo capricieuse.