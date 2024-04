La Loubière. Le Tennis et le Ping-pong au top

Le club de tennis a ramené deux belles victoires de sa dernière journée de compétition. L’équipe masculine composée de Laurent Gabriel, Maxime et Bernard s’est imposée 5 à 1 à Saint-Juéry. Les féminines I, composée d’Elodie, Christine et Madeline se sont imposées à Naucelle et l’équipe II s’est imposée à Salmiech avec Louna, Maëlys et Ambre. A noter la prestation de l’équipe II masculine qui a ramené un mémorable match nul de Saint-Affrique au terme de 11 de compétition.

Le club a organisé une journée d’initiation auprès des écoliers de Gages comme ce fut le cas l’an dernier avec l’école de Lioujas.

Pour le club de Ping-pong, les jeunes espoirs Thibaud, Tituan, Raphaël, Noa et Ethan se sont particulièrement distingués lors du critérium de Marcillac et confirment la montée en force de l’école de ping.

Ces deux clubs confirment ainsi un essor exemplaire qui doit beaucoup à un encadrement technique particulièrement performant.