Tennis : sevré de tournoi international, l’Aveyron monte au filet avec les interclubs !

Cette saison, l’Aveyron compte deux clubs en championnats de France par équipes.

C’est tout simplement du jamais vu dans l’ère moderne, ou au moins depuis le changement de millénaire : le département de l’Aveyron compte ce printemps deux clubs qui joueront les championnats de France par équipes de tennis seniors, autrement appelés interclubs. Car si les Capdenacois et leur fameux Anglais Marcus Willis sont des habitués de la case printanière, ils ont été rejoints cette année par les tenniswomen du club de Rodez promues l’an passé. Le tout, l’année où les fans aveyronnais de la discipline sont sevrés de grande fête en octobre, leur tournoi international rassemblant les futures stars mondiales, à cause d’infrastructures ruthénoises hors du temps et non homologuées par la fédération internationale.

Et pour en profiter pleinement, il faudra tout de même patienter encore une semaine. Car la première journée de Nationale 3 féminine (dernier niveau national) comme masculine (avant-dernier), propose aux deux formations un déplacement, avant une réception le dimanche suivant.

"On a hâte et envie de créer un certain engouement autour de cette équipe, détaille le président du Rodez tennis padel, Stéphane Zielinski. D’autant que notre équipe garçons a aussi le vent en poupe, au niveau DQN4 (division avant le championnat de France)." Un club de Rodez dont l’avènement du padel – d’ailleurs Elsa Stepien, historique de l’équipe de tennis a arrêté depuis pour s’y consacrer –, n’empêche pas d’avoir des ambitions en tennis. Matérialisées aussi par le renfort apporté par la Villefranchoise Kelly Ngaimoko, classée 3/6. "On va jouer le maintien chez les filles et pourquoi pas accrocher, si on peut, la montée avec les garçons !", conclut Zielinski.