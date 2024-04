Tennis : Capdenac, la force de l’expérience

C’est reparti pour le Capdenac tennis club qui débute demain dimanche matin à Lagord, près de La Rochelle, les interclubs en Nationale 3. Une compétition à laquelle sont rompus les joueurs du président Philippe Perrier qui ont décroché la deuxième place de la poule la saison dernière, s’adjugeant ainsi le suprême avantage de recevoir trois fois à domicile en 2024.

"C’est plus confortable ", confirme le président qui sait également que ce championnat révèle parfois des équipes et peut très vite devenir compliqué. Malgré tout, avec l’expérience accumulée au fil des années, le CTC a les atouts de bien figurer dans une poule que Philippe Perrier juge plutôt "solide et homogène ", dans laquelle ils vont devoir se déplacer à Lagord donc et Blagnac (26 mai), mais aussi recevoir Chateaurenard (5 mai), Cagnes-sur-Mer (12 mai) et Meudon (12 juin).

Comme de tradition, les rencontres se jouent sur une journée aux meilleurs des vainqueurs de quatre simples et deux doubles. Le premier de la poule accède à la Nationale 2 et les deux derniers sont relégués en N4.

Capdenac joue le maintien, comme le confirme Perrier : " Comme toutes les équipes, nous débutons avec un objectif simple. Mais après un ou deux matches, on peut vite changer d’objectif car cela dépend des compositions des équipes que nous allons rencontrer. " En effet, des formations comme Lagord sont composées d’éléments de bon niveau. Cela dit, il se peut que les parcours individuels de ses éléments puissent venir perturber l’effectif et l’absence d’un joueur ou deux peut venir revoir à la baisse les ambitions et donc le résultat de ses équipes.

Deux leaders bien connus

et un nouveau venu

Le cas pour Capdenac d’ailleurs, qui cette saison encore, compte sur l’emblématique britannique Marcus Willis (classé 125e ATP en double, – 2/6 en France) et l’Argentino-Polonais Mariano Kestelboim (classé 564e ATP et 60e au classement français). Mais un nouveau joueur vient compléter aussi l’effectif local entraîné par Bruno Delfraissy. Meryl Genévrier. Un jeune Bourguignon de 18 ans, classé 1/6, qui n’arrive pas en terre inconnue en Aveyron, étant un parent d’un licencié du club capdenacois.

L’effectif capdenacois complet :

Marcus Willis – 2/6, Mariano Kestelboim 60e joueur français, Meryl Genévrier 1/6, Léo Cazor 2/6, Morgan Salvan 2/6, Lucas Debons 3/6, Mayron Riols 4/6.