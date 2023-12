Réquista. Fête de la brebis : une assemblée bien suivie

L’assemblée générale de la fête de la brebis a rassemblé une quarantaine de participants. Bilan d’une année placée sous le signe de la réussite avec des animations variées.

Une journée qui débute par une randonnée avec 569 marcheurs pour deux boucles proposées par Chantal et Véronique, entre Réquista et Saint-Jean-Delnous. Un salon du livre avec l’accueil de 39 auteurs régionaux organisé par Pierrette et Philippe Antoine. Une messe en occitan vivement suivie et animée par Régine, la chorale de Saint-Martin, Olivier, M. Hérail, M. Cabot et les pères Raymond Capgras et Pierre Demière.

Dans la rue le petit marché, le défilé du troupeau sous la direction de Michel et Étienne, enfin les chars orchestrés par Martine Albucher et confectionnés par l’ensemble des villages de la communauté, l’accordéon club réquistanais et les Jeunes agriculteurs le tout animé par une banda, un groupe de hip-hop et la Pastourelle.

Les chars sur le thème des petites bêtes ont fait fureur, chacun faisant preuve d’ingéniosité pour réaliser un char coloré et vivant ! Un beau témoignage de la vitalité de nos villages ruraux. Enfin, l’atelier de confection de fromage animé par la Fromagerie Société de Réquista et la démonstration des chiens de troupeaux d’Étienne Serclerat. Pour terminer la journée des groupes de musique étaient installés aux terrasses des cafés pour une animation musicale de fin d’après-midi. Cette journée c’est aussi deux repas où l’association, sous les directives de Marie-José, a accueilli près de 2000 convives. Cette fête 2023 placée sous le soleil de la réussite s’est clôturée par une prestation de l’Accordéon club. La soirée agneau proposé l’été a aussi eu son succès habituel. Une année 2023 positive qui compense les années covid expliquent les trésoriers Fabien et Jean Marie. Il faut préciser que cette réussite est aussi due à un soutien des partenaires grâce au sponsoring, à l’aide apportée par la mairie de Réquista, la communauté de communes du Réquistanais, le Département de l’Aveyron et la région Occitanie, mais c’est surtout un investissement fort de bénévoles venant des quatre coins de la communauté de communes.

Un bénévolat qui débute en décembre et se termine en août : réunion, confection de chars et les jours J une présence pour accueillir un public toujours plus nombreux.