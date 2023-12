Réquista. Des assistantes maternelles très actives

Le Relais petite enfance, les assistantes maternelles du territoire et la crèche de Réquista "Les lutins de l’arc-en-ciel" Familles rurales Aveyron services ont accueilli, dans les locaux de la CCR les enfants et les parents fréquentant les deux structures.

Frédéric Bardet, chanteur, musicien, ventriloque, a présenté son spectacle musical pour petits et grands. Accompagné de sa marionnette Pipo, il a partagé sa passion et son enthousiasme grâce à un spectacle interactif. Ce moment convivial a permis à tous de chanter, danser et jouer de la musique.

Fête et goûter

Après avoir fait la fête et pris le goûter, les familles ont pu regarder des vidéos où leurs enfants chantaient et dansaient lors des ateliers musicaux animés par Frédéric Bardet.

Les familles qui ont participé sont vivement remerciées, elles ont été aussi nombreuses à participer et bravo aux enfants et aux professionnelles pour avoir organisé ce merveilleux spectacle.