Ma Prime Rénov' : dispositif, guichet, montants... voici ce qui change en 2024

Ma Prime Rénov' a été lancée en janvier 2020. Les montants des aides de ce dispositif sont désormais connus pour 2024.

En 2024, le budget du dispositif Ma Prime Rénov' va être augmenté de 1,6 milliard d’euros pour passer à 5 milliards. Et avec cette grosse enveloppent, les objectifs changent.

Consacré à la rénovation énergétique des habitations, le dispositif se divisera en deux types d’aides : Ma Prime Rénov’ Décarbonation et Ma Prime Rénov’ Travaux d’ampleur.

Selon Effy, spécialiste de la rénovation énergétique, relayé part Capital, le montant des aides devrait lui aussi évoluer. Le point sur ce qui change en 2024 pour les ménages.

Ma Prime Rénov’ Décarbonation

Ce premier bouquet d’aides sera consacré à l’installation de nouveaux systèmes de chauffage, comme les pompes à chaleur, ou de production d’eau chaude décarbonés. Les particuliers désirant changer leur système devront alors fournir un Diagnostic de performance énergétique (DPE) daté d’après le 1er janvier 2018. Mais si les ménages pouvaient auparavant bénéficier de Ma Prime Rénov' pour financer l’isolation thermique seule de leur logement, ils devront maintenant la coupler avec l’installation d’un nouveau système de chauffage.

Ma Prime Rénov’ Travaux d’ampleur

Ce volet concerne quant à lui les travaux de plus grande envergure. Ceux-ci pourront bénéficier des subventions s’ils permettent de gagner au moins 2 classes sur le DPE. Il s’agira alors de réaliser au moins deux améliorations sur son logement ou de changer son système de chauffage au fioul pour un système plus respectueux de l’environnement.

Pour la première fois, les ménages pourront aussi financer leurs travaux de confort d’été avec les aides Ma Prime Rénov’. Ainsi, selon Que Choisir, l’installation de ventilateurs, protections solaires des fenêtres et portes-fenêtres, et même pompes à chaleur air-air réversibles, seront éligibles à la prime. Le magazine de défense des consommateurs note au passage que cette décision est troublante quand on veut lutter contre le réchauffement climatique.

Les particuliers auront l’obligation de se faire conseiller, pour les démarches, par une structure indépendante labellisée Mon Accompagnateur Rénov’.

Quels montants pour 2024 ?

Les pompes à chaleurs bénéficieront d’une augmentation de subvention d’environ 1000 € supplémentaires.

Les foyers très modestes pourront percevoir une aide allant jusqu’à 5 000 €, les foyers modestes jusqu’à 4 000 € et 3 000 € pour les autres. Les aides pour les pompes à chaleur géothermiques devraient, quant à elles, augmenter de 2000 €.

Les ménages désirant réaliser de grands travaux dans leur logement pourront recevoir une aide allant jusqu’à "90 % du montant total des travaux, sur la base d’une assiette de dépenses plafonnée à 70 000€ HT", indique Effy, pour les ménages très modestes.

Le nouveau système ne fera pas que des heureux. Certaines subventions devraient diminuer. C’est le cas pour les aides pour le chauffage au bois qui devraient baisser de 30 % à compter du 1er avril 2024.

Le financement sera de toute façon limité à 80 % du coût total des travaux. L’État compte sur le prêt à taux zéro pour compléter, à condition que les ménages disposant de très faibles revenus puissent en souscrire un.

Un guichet unique

Afin de lutter contre les fraudes aux rénovations, le gouvernement a décidé de confier l’intégralité des financements à l’Agence nationale de l’habitat (Anah) . Cette dernière pilote 550 espaces conseils répartis sur le territoire national et baptisés France Rénov’. Ce service emploie 2400 conseillers qui peuvent vous renseigner par téléphone (un seul numéro : 0 808 800 700 - coût d’un appel local) ou via le site internet https://france-renov.gouv.fr)

Simulez les aides dont vous pouvez bénéficier

France rénov’ a mis en place un site dédié à la recherche des aides qui sont adaptées à vos besoins. Vous pouvez y voir plus clair pour savoir si vous avez besoin de réduire votre facture énergétique, adapter votre logement pour plus d’autonomie ou le mettre aux normes en matière de sécurité. Faites la simulation ici.