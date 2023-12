Naucelle. Alzheimer : des structures existent pour aider au mieux malades et aidants

Le comité territorial du Haut Ségala, sous l’impulsion de ses membres, et de sa vice-présidente Mme Déléris, avaient organisé une réunion thématique dans la salle des fêtes. Deux thèmes étaient présentés au public venu en nombre (70 personnes) : l’un sur la maladie d’Alzheimer par le docteur Lambert ; en seconde partie de soirée, Mme Bonal, chef de service à l’ADMR de l’Aveyron, présentait "Bulle d’air", un service de répit à domicile.

Mme Loupias, présidente du comité cité ci-dessus, évoquait le maillage territorial de la MSA, qui compte 250 délégués dans le département, répartis en dix comités. Cette proximité est une aide précieuse, qui conforte le vivre ensemble dans un environnement où le cadre de vie doit être préservé. Le docteur Lambert, rodé à ce genre de soirée, est à l’origine de la création du comité départemental qui lutte contre cette maladie : "Pendant mes études les manuels ne l’abordaient qu’en deux lignes… Aujourd’hui, après plus de 10 ans de recherche, un espoir de nouveau traitement est possible. En attente d’autorisation…" Le rôle des aidants est très important, il existe une formation qui permet d’aborder leur rôle majeur et de venir en soutien de manière efficace, dans le plus grand respect de la personne.

Il a pris en suivant les questions de la salle en y répondant avec précision. Mme Bonal, à l’aide d’un support numérique et un petit film, abordait le travail de "Bulle d’air", un service de répit qui s’adresse aux aidants familiaux. Créé en janvier 2022, dans le département, inspiré du "Balluchonnage québécois", le modèle est déployé en France, dans plus de 30 départements depuis 2017. Très utile, il permet de soulager les aidants, avec un personnel formé, avec des interventions de minimum 3 heures, avec possibilité de garde de nuit, et de relais 24 h/24, un vrai service à la carte. En 2023, une cinquantaine de "relayeurs", ont pu fournir près de 5 000 heures d’activité. Une personne exerce cette activité sur Naucelle. Tous les renseignements sont fournis à l’ADMR de Rodez, 05 65 77 22 31, bulledair@fede12.admr.org Les dossiers sont effectués par l’ADMR.

Les discussions se sont terminées autour d’une fouace et d’un jus de pomme.