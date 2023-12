Conques-en-Rouergue. Ambiance festive au village

L’association "Arts et images en création" a organisé une soirée de Noël dans la grange de l’abbaye à destination des habitants du village. Moment convivial et festif entre les habitants qui ont apprécié les décorations de Noël installées par les bénévoles. La soirée s’est déroulée autour du vin chaud et du repas dont tout les mets ont été apportés par les participants, tout comme le tirage au sort des cadeaux de Noël. De la musique avec les "Maria Capella", deux sœurs qui vous envoûtent avec leurs voix accompagnées de leur violon et violoncelle.

La magie de ces deux musiciennes vous emmène dans un voyage sonore riche en couleurs.