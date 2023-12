C'est l'annonce faite conjointement ce jeudi 21 décembre en fin d'après-midi par Sébastien David, maire de Saint-Affrique et président de la communauté de communes, et Clément Carles, conseiller régional.

A Saint-Affrique, le séquoia géant centenaire qui se trouve entre la salle des fêtes et le boulodrome Émile-Borel est définitivement sauvé. C'est l'annonce faite en fin d'après-midi par Sébastien David, maire et président de la communauté de communes, et Clément Carles, conseiller régional, au terme d'une réunion de travail technique sur le sujet.

Menacé d'abattage, l'arbre vénérable est inclus dans le projet de future plate-forme multimodale, autrement dit de la future gare routière. Vendredi 8 décembre au petit matin, les opposants à l'abattage de l'arbre s'étaient mobilisés pour stopper les tronçonneuses en action. Pour le sequoïa de la Vilotte, il s'en est fallu d'un cheveu, ou plutôt d'une branche. Maintenant, il pourra viser tranquillement le bicentenaire, et faire de l'ombre aux voyageurs.